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Стало известно об аресте российского ученого Звегинцева

Стало известно об аресте российского ученого Звегинцева

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в совершении государственной измены, о чем гласит открытое письмо, опубликованное на официальном сайте ИТПМ СО РАН .

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