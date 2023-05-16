Стало известно об аресте российского ученого Звегинцева

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в совершении государственной измены, о чем гласит открытое письмо, опубликованное на официальном сайте ИТПМ СО РАН .
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в совершении государственной измены, о чем гласит открытое письмо, опубликованное на официальном сайте ИТПМ СО РАН .
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