Работа на опережение: с уничтожением инфраструктуры ВВС Украины затягивать нельзя

Разрешение использовать натовские ракеты для ударов по международно-признанной территории РФ, данное ВСУ, создает для российского Генштаба массу новых проблем, поскольку надежно прикрыть все тыловые объекты практически невозможно.
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