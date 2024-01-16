На трассе в Приангарье во встречном ДТП погибли две женщины

Утром 16 января на трассе в Р-258 «Байкал» в районе Байкальска автоледи за рулем УАЗ Патриот» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с кроссовером «Ниссан Кашкай».
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