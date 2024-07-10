Cell: рост числа Blastocystis в кишечнике выступает маркером здоровья сердца

Ученые из Трентского университета (Италия) и Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива обнаружили, что увеличение числа микроорганизмов рода Blastocystis (Бластоцистов) коррелирует с лучшими показателями здоровья сердца и улучшенной толерантностью к глюкозе.
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