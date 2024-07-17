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Мостовой о Евро-2024: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице! Из 30 результатов я угадал 25. Включая счет в финале»

Турнир выиграла сборная Испании, в финале одержав победу над Англией со счетом 2:1. «Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25.

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