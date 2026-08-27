Миңнеханов күп балалы гаиләләргә: Башкалар кыенлыклар күргән җирдә сез бәхет табасыз

Казан Кремлендә Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миңнеханова исеменнән республиканың иң яхшы гаиләләренә багышланган тантаналы кабул итү мәҗлесе узды.
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