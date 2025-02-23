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Царьград

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Масленица в Нижнем Новгороде: программа, где бесплатно поесть блины

Масленица в Нижнем Новгороде: программа, где бесплатно поесть блины

Рассказываем, когда начнётся Масленица в этом году и где её отметить.На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, посвящённые Масленице.

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