Баста и Гуф выпустили второй альбом после долгой работы над звуком

Реперы Баста и Гуф представили новый альбом в апреле 2026 года. Музыканты долго работали над материалом, уделяя внимание каждой детали, и записывали треки во время встреч.
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