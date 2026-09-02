OC: в Китае для школьников из деревни построили 288-метровый лифт

В китайской провинции Юньнань открыли огромный уличный лифт, который помогает детям из удаленной деревни Ничжухэ добираться до школы без опасного многочасового подъема по горным тропам, пишет Oddity Central.
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