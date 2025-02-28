«Осталась без талисмана»: в Петербургской филармонии джазовой музыки сообщили о смерти кота Мити

Он был настоящим профессионалом своего пушистого дела Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки простилась со своим многолетним талисманом – котом Митей, который на протяжении 15 лет был неотъемлемой частью творческой атмосферы учреждения.
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