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Учителя в Латвии боятся говорить по-русски: штрафы до нескольких тысяч евро

В Лат­вии сло­жи­лась тре­вож­ная ситу­а­ция в сфе­ре обра­зо­ва­ния: рус­ско­языч­ные педа­го­ги опа­са­ют­ся рабо­тать в шко­лах из-за стро­гих язы­ко­вых огра­ни­че­ний и угро­зы круп­ных штра­фов.

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