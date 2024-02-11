Вышел трейлер к предстоящему сериалу о Второй мировой войне “День, когда мы были счастливы”Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер драматического сериала “День, когда мы были счастливы”, посвященному событиям Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)