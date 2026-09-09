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В Орловском МО двое братьев подозреваются в крупной краже с банковского счёта

В Орловском МО двое братьев подозреваются в крупной краже с банковского счёта

Двое братьев подозреваются в хищении денежных средств с банковского счёта. Предварительно установлено, что в апреле 2026 года братья, один из которых несовершеннолетний, находясь в гостях, под предлогом использования игр попросили у своего знакомого мобильный телефон.

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