Как научиться больше успевать в течение дня

Быть более продуктивным – цель почти каждого современного человека. И это не про лень, а про то, что иногда ты вроде вертишься, как белка в колесе, а успеваешь всё равно меньше, чем хотелось бы и чем нужно.
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