СКР обвинил 43-летнего русского в нападении на полицейских

В Амурской области перед судом предстанет 43-летний русский, обвиняемый в нападении на полицейских. В мае 2026 года в Сковородино мужчина набросился на сотрудника полиции после прибытия на вызов, поступивший от жительницы дома на улице Ключевой.
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