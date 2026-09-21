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Царьград

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СКР обвинил 43-летнего русского в нападении на полицейских

СКР обвинил 43-летнего русского в нападении на полицейских

В Амурской области перед судом предстанет 43-летний русский, обвиняемый в нападении на полицейских. В мае 2026 года в Сковородино мужчина набросился на сотрудника полиции после прибытия на вызов, поступивший от жительницы дома на улице Ключевой.

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