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Мировое обозрение

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«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике

«Учит Россию демократии»: В Финляндии напомнили Каллас о её собственной политике

Глава евродипломатии Кая Каллас вновь оказалась в центре скандала — на этот раз не из-за очередных антироссийских заявлений, а из-за неудобных вопросов о собственной политике.

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