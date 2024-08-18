Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Скоро Лукашенко уйдёт на пенсию. Мастер спорта по сидению на двух стульях и чемпион в этой категории среди советских ...Воссоединение Нов...
  • Сергей Храмов
    Даже козе деревенской понятно, кто утопил подводую лодку Курск. Это торпеда Шторм  сделавшая дырку в правом борту Кур...Второй Курск для ...
  • Сергей Храмов
    Запчасти для китайских машин должны изготавливать Российские предприятия. Это должно касаться всех авто которые прода..."Новые правила". ...

«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев

Бенджамин Велкро.  В Сеть «утекло» видео, в котором американец Бенджамин Велкро (настоящая фамилия Рид), воевавший на стороне Украины, делится мнением о своих «коллегах» по группировке «Избранная рота» (Chosen Company).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
Надо найти эту пиндосскую гниду.
Ответить
12 час.
Астон Мартин
вспоминается британец , которого кое кто спас в самом начале операции
Ответить
12 час.
ВераВерная
И после таких откровений этих наёмников, мы ещё решаем, что с ними, пленными, делать? Да пуля в голову для них - это вообще подарок будет, лёгкая смерть. Хотя вот для таких отморозков смерть должна быть мучительной.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх