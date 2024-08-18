Бенджамин Велкро. В Сеть «утекло» видео, в котором американец Бенджамин Велкро (настоящая фамилия Рид), воевавший на стороне Украины, делится мнением о своих «коллегах» по группировке «Избранная рота» (Chosen Company).
«Применяли газ и расстреливали». Наемник ВСУ из Америки сдал сослуживцев
Комментарии
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Алексей Камышов
Надо найти эту пиндосскую гниду.
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12 час.
Астон Мартин
вспоминается британец , которого кое кто спас в самом начале операции
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12 час.
ВераВерная
И после таких откровений этих наёмников, мы ещё решаем, что с ними, пленными, делать? Да пуля в голову для них - это вообще подарок будет, лёгкая смерть. Хотя вот для таких отморозков смерть должна быть мучительной.
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8 час.
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