Эксперт Kaspersky Ларкина: у каждого пользователя Google есть "отпечаток пальца"

У каждого пользователя Google существует свой фингерпринт. Это набор технических характеристик пользователей, например: разрешение экрана ПК или смартфона, перечень установленных на устройстве приложений, IP-адрес, локация, данные о материнской плате и другие, рассказала "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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