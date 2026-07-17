«День на танковом полигоне». КАМАЗ провёл тренировку перед ралли «Холмы России»КАМАЗ-мастерЛегендарная гоночная команда КАМАЗ-мастер прибыла на бивуак и сегодня, 17 июля, приняла участие в официальных тестах перед стартом второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам — бахи «Холмы России».