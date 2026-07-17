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«День на танковом полигоне». КАМАЗ провёл тренировку перед ралли «Холмы России»

«День на танковом полигоне». КАМАЗ провёл тренировку перед ралли «Холмы России»

«День на танковом полигоне». КАМАЗ провёл тренировку перед ралли «Холмы России»КАМАЗ-мастерЛегендарная гоночная команда КАМАЗ-мастер прибыла на бивуак и сегодня, 17 июля, приняла участие в официальных тестах перед стартом второго этапа чемпионата России по ралли-рейдам — бахи «Холмы России».

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