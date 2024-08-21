Украина ужесточила санкции против Пушилина и Шария

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ужесточении санкций против 13 физлиц и 13 юридических лиц.
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