Лавров: подход России к палестино-израильскому конфликту не является лицемерным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках на Дохийского форума, заявил, что российская сторона не проявляет лицемерия, говоря о высоких потерях среди гражданского населения в ходе палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.