Лавров: подход России к палестино-израильскому конфликту не является лицемерным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках на Дохийского форума, заявил, что российская сторона не проявляет лицемерия, говоря о высоких потерях среди гражданского населения в ходе палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии