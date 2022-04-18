«Ман Сити» ведет переговоры с агентом Леау. «Милан» не продаст форварда дешевле 70 млн евро

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал интересен очередному топ-клубу. 22-летний игрок сборной Португалии привлек внимание «Манчестер Сити» вслед за «ПСЖ» и «Барселоной».
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