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«Ман Сити» ведет переговоры с агентом Леау. «Милан» не продаст форварда дешевле 70 млн евро

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал интересен очередному топ-клубу. 22-летний игрок сборной Португалии привлек внимание «Манчестер Сити» вслед за «ПСЖ» и «Барселоной».

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