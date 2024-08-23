Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества и героизма наших бойцов в ходе проведения СВО. Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Владислава Парфионова, выполняя боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники противника, обнаружил вражеский опорный пункт.
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