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Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои СВО

Новые примеры мужества и героизма наших бойцов в ходе проведения СВО. Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Владислава Парфионова, выполняя боевую задачу по уничтожению вооружения и военной техники противника, обнаружил вражеский опорный пункт.

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