Hongqi HS5. Q5 по-китайски

Люди всегда будут играть в нехитрую игру «на что похожа новая тачка». Потому что автомобильным брендам сложно сделать что-то уникальное и ни на что не похожее — получится или вовсе не автомобиль, или Fiat Multipla.
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