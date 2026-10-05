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Калужские новости

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Житель Медыни задержан за хранение пороха

Житель Медыни задержан за хранение пороха

У жителя Медыни изъяли 46 граммов пороха, возбуждено уголовное дело, грозит до 8 лет лишения свободы.

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