Киберэксперт: любой беспроводной интерфейс нужно выключать после использования

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT объяснил, как использование Bluetooth-гарнитуры влияет на заряд батареи телефона, а также разъяснил, нужно ли выключать Bluetooth после использования.
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