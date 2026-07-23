RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Киберэксперт: любой беспроводной интерфейс нужно выключать после использования

Киберэксперт: любой беспроводной интерфейс нужно выключать после использования

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT объяснил, как использование Bluetooth-гарнитуры влияет на заряд батареи телефона, а также разъяснил, нужно ли выключать Bluetooth после использования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии