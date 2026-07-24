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RT Russia

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В ЦБ России высказались о дальнейших действиях по ключевой ставке

В ЦБ России высказались о дальнейших действиях по ключевой ставке

В Центробанке России высказались о дальнейших действиях по ключевой ставке. Как говорится на сайте финансового регулятора, Банк России намерен принимать новые решения о ключевой ставке, опираясь на динамику инфляции и риски со стороны внутренних и внешних условий.

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