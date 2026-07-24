В ЦБ России высказались о дальнейших действиях по ключевой ставке

В Центробанке России высказались о дальнейших действиях по ключевой ставке. Как говорится на сайте финансового регулятора, Банк России намерен принимать новые решения о ключевой ставке, опираясь на динамику инфляции и риски со стороны внутренних и внешних условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии