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Российский и советский художник Альберт Хаджаев умер в Дагестане

Российский и советский художник Альберт Хаджаев умер в Дагестане

опубликовано в Telegram-канале Минкульта РД Российский и советский художник-живописец, член Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско Альберт Хаджаев скончался в Дагестане на 87 году жизни.

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