Российский и советский художник Альберт Хаджаев умер в Дагестане

опубликовано в Telegram-канале Минкульта РД Российский и советский художник-живописец, член Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско Альберт Хаджаев скончался в Дагестане на 87 году жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии