Когда стричь ногти в сентябре 2024 года согласно лунному календарю

Луна оказывает заметное влияние на различные аспекты нашей жизни, включая уход за ногтями. Сентябрь — это время перемен, и астрологи рекомендуют прислушиваться к фазам Луны, чтобы выбрать оптимальное время для стрижки ногтей.
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