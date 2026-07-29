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Спорт Уик-Энд

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Встреча с «Зенитом» в центре Санкт-Петербурга

Встреча с «Зенитом» в центре Санкт-Петербурга

12 августа петербургский «Зенит» устроит большой праздник для своих фанатов в центре города. Площадь Островского превратится в спортивную арену, где подопечные Сергея Семака проведут открытую тренировку перед важным противостоянием с московским «Динамо».

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