Встреча с «Зенитом» в центре Санкт-Петербурга

12 августа петербургский «Зенит» устроит большой праздник для своих фанатов в центре города. Площадь Островского превратится в спортивную арену, где подопечные Сергея Семака проведут открытую тренировку перед важным противостоянием с московским «Динамо».
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