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Началось голосование за имя для первого самца-леопарда в Уссурийском заповеднике

Началось голосование за имя для первого самца-леопарда в Уссурийском заповеднике

 "Земля леопарда" объявляет о начале голосования за имя самца дальневосточного леопарда Leo 270M, который был переселён в Уссурийский заповедник в Приморском крае.

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