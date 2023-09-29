В Белом доме назвали вероятность шатдауна угрозой контрнаступлению ВСУ

В случае, если 1 октября правительство США приостановит работу из-за отсутствия финансирования, то есть произойдет так называемы шатдаун, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не получить помощь для ведения контрнаступления.
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