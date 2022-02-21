«Что тут такого, я не понимаю»: Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что запрет криптовалюты в России невозможен. Министр призвал вывести криптовалюты в легальное поле, а также установить лимит на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, чтобы снизить риски.