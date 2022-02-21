Виралайф

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    Что нам даст мирный договор ,мы что жить лучше будем?Японцы выдвинули ...
  • Надежда Донцова
    Этого предателя нужно давно пинками из Росси! От дерьма нужно избавляться!Российский полити...
  • Светлана Худякова
    Выдворить его,к едреней Фени из России.Российский полити...

«Что тут такого, я не понимаю»: Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно

«Что тут такого, я не понимаю»: Силуанов заявил, что запретить криптовалюту в России невозможно

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что запрет криптовалюты в России невозможен. Министр призвал вывести криптовалюты в легальное поле, а также установить лимит на инвестиции в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов, чтобы снизить риски.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх