В народном календаре 15 ноября отмечается Житница и управляет этим днем огонь. 🔥🔥🔥 Раньше в Житницу над огнем сушили зерно и окончательно уходили в зиму, проверяя закрома.
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В народном календаре 15 ноября отмечается Житница и управляет этим днем огонь. 🔥🔥🔥 Раньше в Житницу над огнем сушили зерно и окончательно уходили в зиму, проверяя закрома.