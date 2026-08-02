330 деревьев и кустарники: зачем вырубают зелень в овраге самого молодого парка Барнаула

Благоустройство молодого парка на улице Шумакова, 9, в Барнауле продолжается. Подрядчик расширяет пешеходно-тропиночную сеть, асфальтирует велобеговую дорожку, монтирует системы освещения, засеивает участки газоном.
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