В США автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за взяточничество

Бывшего американского сенатора Роберта Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Демократ намерен обжаловать приговор и призвал действующего президента Дональда Трампа «очистить» судебную систему.
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