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19-летний воспитанник «Салавата» Ханов скончался в Уфе во время свидания. У хоккеиста были проблемы с сердцем

19-летний воспитанник « Салавата Юлаева » Амир Ханов скончался в Уфе во время свидания. Как пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, хоккеист потерял сознание во время мастер-класса по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой.

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