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Зеленский и США: сделка по ресурсам сорвалась после визита в Вашингтон

Зеленский и США: сделка по ресурсам сорвалась после визита в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал министра финансов США Бессента за неудачу в переговорах по ресурсам.

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