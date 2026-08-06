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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В Воронежской области будут размещены ракеты КНДР?

В Воронежской области будут размещены ракеты КНДР?

Не  знаю, правда или  нет (хохлам и  западлоидам веры  нет), но в  этих  ваших интернетах пишут, что КНДР разворачивает в РФ военный контингент для атак по Украине:"Агентство Reuters со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщает о планах развернуть в Воронежской области ракетное подразделение из 90 военнослужащих КНДР.

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