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Погребняк о Луисе Энрике: «Если хочет уйти – надо продавать. Это не игрок уровня Барко»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил перспективы Луиса Энрике в « Зените » и допустил уход бразильца из петербургского клуба.

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