Эксперт Смирнов оспорил прогноз о росте цен на квартиры после конца СВО

Распространенное мнение о том, что цены на квартиры в России резко вырастут после окончания специальной военной операции в Донбассе и на Украине, может оказаться ошибочным, заявил старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии