За январь–сентябрь в России ввели 66,3 млн кв. м жилья, что на 13% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составлял около 76,2 млн кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удар по подлодкам...
- И "Хотите этого?": ...
- T Гигантские столбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым