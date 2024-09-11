Bloomberg: США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов по России

Им важно знать, на что нацелена Украина Соединенные Штаты хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории РФ перед тем, как снять ограничения на использование западного вооружения, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на источники.