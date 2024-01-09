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Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ 

Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ 

Украинские военные на Восточном фронте жалуются на усталость и нехватку оружия, пишет Le Point. «Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно  да, ситуация требует срочного решения», — приводит издание слова солдата ВСУ.

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