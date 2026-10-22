Астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров сообщил, что жители Северного полушария, в том числе России, в ночь с 23 на 24 октября смогут наблюдать один из самых малоизученных метеорных потоков — Лео Минориды.