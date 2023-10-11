Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений

Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен, что отношения с Россией будут развиваться на высоком уровне. Об этом он заявил в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.
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