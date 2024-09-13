Суд рассмотрит дело жителя Ноябрьска, подравшегося с полицейским

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска, подравшегося 22 июля с полицейским. Пьяный ямалец набросился с кулаками на правоохранителя за то, что он пытался помешать его прогулке по дороге.
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