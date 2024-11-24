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Всё о женщинах

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Super запускает приложение-хелпер «Superмама»

Super запускает приложение-хелпер «Superмама»

Что делать молодой маме, которая хочет совмещать воспитание ребенка с саморазвитием? Как найти время на себя в круговороте забот о малыше? Мы в Super уверены, что материнство — это новый статус и новые возможности.

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