Super запускает приложение-хелпер «Superмама»

Что делать молодой маме, которая хочет совмещать воспитание ребенка с саморазвитием? Как найти время на себя в круговороте забот о малыше? Мы в Super уверены, что материнство — это новый статус и новые возможности.
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