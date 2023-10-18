Путин: инициатива «Один пояс, один путь» созвучна с идеями России о Евразии

Китайская инициатива «Один пояс, один путь» имеет сходство с идеями России о формировании большого евразийского пространства с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии