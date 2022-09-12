Анастасия Ракова: пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса

Это новое решение поможет значительно снизить нагрузку на врачей Как сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи города внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи могут дистанционно продлить выписанные электронные рецепты на определенные лекарственные препараты для своих пациентов.