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Анастасия Ракова: пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса

Анастасия Ракова: пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно с помощью телемедицинского сервиса

Это новое решение поможет значительно снизить нагрузку на врачей  Как сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи города внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого онкологи и гематологи могут дистанционно продлить выписанные электронные рецепты на определенные лекарственные препараты для своих пациентов.

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